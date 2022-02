The Voice-deelnemer Ray Benjamin schrijft brief aan producent: ‘Laat me alsjeblieft optreden’

Zanger Ray Benjamin, die in het meest recente seizoen auditie deed in The Voice of Holland , zegt dat hij volgens zijn contract voor onbepaalde tijd geen muziek mag uitbrengen. Het is hem bovendien onduidelijk of hij mag optreden zolang de uitzendingen van het in opspraak geraakte programma zijn gestopt.

De Leidse zanger deed auditie in een van de twee afleveringen die begin januari op RTL 4 werden uitgezonden, voordat de zender besloot het programma van de buis te halen wegens aanklachten over seksueel wangedrag. Ray Benjamin vertelde vandaag aan Omroep West dat hij zich aan handen en voeten gebonden voelt door het contract dat hij tekende bij producent ITV.

,,In mijn contract staat dat zolang het programma loopt, ik geen nieuwe muziek mag uitbrengen en het is me onduidelijk of ik mag optreden’’, vertelt de volkszanger aan deze site.

,,Ik heb twee dagen voor mijn auditie een nieuwe single uitgebracht. Expres, want dan kon ik meeliften met de uitzendingen. Maar nu het ineens van de buis is gehaald, verkeer in in onzekerheid. Ik heb geen idee wanneer ik weer verder kan met mijn carrière. Als dit maanden gaat duren, zie ik me genoodzaakt om stappen te ondernemen. Ze kunnen me niet thuis laten zitten.” Als hij zich niet aan de overeenkomst houdt, hangt hem naar eigen zeggen een boete boven het hoofd die kan oplopen tot 25.000 euro.



Niet met contract sollen

De volkszanger roept nu in een brief aan ITV op om dit stukje in het contract los te laten. ,,Dan kan ik weer eigen muziek uitbrengen. En ik wil ook duidelijkheid of ik mag optreden. Ik durf nu niet goed in te gaan op uitnodigingen, want ik wil niet met zo’n contract sollen.” Producent ITV was nog niet bereikbaar voor commentaar. RTL verwijst door naar ITV.

De auditie van Ray Benjamin is in september opgenomen. ,,Daarna volgden nog twee tot drie shows. En of die ooit op televisie komen, is nog de vraag.’’ Ray Benjamin deed vorig seizoen ook al mee aan The Voice, maar zijn auditie met het liedje Kon ik maar even bij je zijn was toen niet genoeg voor een volgende ronde. Nu overtuigde hij wel met Jij bent het leven voor mij van Willy Alberti en wist hij een plek in Team-Waylon te bemachtigen. ,,Dit voelde als revanche. Het is zuur wat er nu met het programma gebeurt”, zegt de volkszanger. ,,Maar laat ik duidelijk zijn: ik snap absoluut dat het van de buis is gehaald. Het is verschrikkelijk wat er met de slachtoffers is gebeurd, als het allemaal klopt wat zij vertellen.”

The Voice of Holland is stilgelegd na onderzoek van het BNNVara-programma Boos van Tim Hofman over seksueel wangedrag achter de schermen. Tientallen vrouwen vertelden hun verhaal. Inmiddels liggen er aangiftes tegen bandleider Jeroen Rietbergen, coach Ali B en regisseur Martijn. Ook tegen coach Marco Borsato ligt een aangifte, die losstaat van het programma.

