The Wanted-ster Tom stierf terwijl vrouw z’n hand vasthield: ‘De engeltjes komen papa halen, zei ik’

Kelsey, de vrouw van de onlangs op 33-jarige leeftijd overleden The Wanted-zanger Tom Parker, heeft zijn hand vastgehouden terwijl hij stierf. Het was ondanks het verdriet een mooi moment, maar ze kon het amper opbrengen om vervolgens aan hun jonge kinderen te vertellen dat hun papa er niet meer was. Nog altijd heeft de weduwe steun aan een ‘teken’ dat ze van haar grote liefde kreeg.

Dat vertelt Kelsey vandaag in haar eerste interview sinds de geliefde boybandzanger in maart overleed aan de gevolgen van een hersentumor.

Tom verbleef de laatste week van zijn leven in een hospice in Londen, schrijft The Sun. Op zijn laatste avond kroop zijn vrouw bij hem in bed. ,,Zelfs toen was het nog romantisch’’, zegt Kelsey, die twee uur naast hem lag. ,,Ja, we waren in een hospice, maar zo was Tom. Het maakte nooit uit waar we waren. Hij was altijd zo romantisch, liefdevol en zorgzaam, hij kuste de grond waarop ik liep.’’

Tom wist dat zijn einde naderde, maar Kelsey merkte dat hij niet opgaf. ,,Ik zei tegen hem dat ik oké zou zijn, dat de kinderen oké zijn. Ik beloofde dat ik hen alles zou leren wat hij mij tijdens onze relatie heeft geleerd. Hij zei dat hij wist dat we oké zullen zijn, deed zijn trouwring af en schoof hem om mijn vinger.’’ Kelsey draagt hem nog altijd.

Zo’n anderhalf jaar na zijn diagnose, dertig keer chemotherapie, dertig bestralingen en enkele weken in Spanje voor een speciale behandeling, ging de zanger nog op tournee met zijn band. Daarna ging het snel bergafwaarts.

,,Het echte einde gebeurde vrij snel, dat was typisch Tom’’, zegt Kelsey. ,,Hij had geen pijn en we hoefden niet wekenlang aan te zien hoe hij leed. Het was alsof hij had besloten: ik kan mijn naasten niet nog meer laten doorstaan. Ik heb de tournee gedaan, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen.’’

Quote Toen hij stierf, deed ik zijn ogen dicht, gaf ik hem een kus en zei ik dat ik van hem hield Kelsey

De zanger had onder meer geld opgehaald voor kankerfondsen en met zijn openheid veel aandacht gecreëerd voor zijn ziekte. ,,Alsof hij dacht: nu is het tijd voor mij om te gaan. Zo voelde het toen het gebeurde. Ik was bij hem. Het was mooi tot het allerlaatste moment. Er was alleen maar liefde. Er was zoveel liefde in die kamer, en we waren er met zijn tweeën. (...) Toen hij stierf, deed ik zijn ogen dicht, gaf ik hem een kus en zei ik dat ik van hem hield. Ik zei dat hij mijn alles was.’’

Een teken van boven

Eenmaal buiten ging ze huilend op een bankje zitten. ,,Ik keek omhoog en er viel een veertje uit de lucht. Voordat Tom overleed, vroeg ik of hij me elke dag tekenen zou geven, en hij zei ja. Ik wist meteen dat hij dit was. Ik heb dat veertje bewaard.’’

Vervolgens moest ze het hun kinderen Aurelia (2) en Bodhi (1,5) vertellen. ,,Op de dag dat ik naar Tom toeging in het hospice, zei ik tegen Aurelia: ‘Ik wil er zeker van zijn dat het goed met papa gaat en dat de engeltjes hem komen halen’. We zijn heel eerlijk geweest tegen de kinderen, want dat moet je zijn.’’

Dat Aurelia’s vader dood was, kon ze bijna niet over haar lippen krijgen. ,,Ik kon niet praten, het was alsof er iets in mijn keel zat. Ik kon het niet zeggen, maar ik wist dat ik die woorden tegen haar moest uitspreken, want ze moest het weten.’’

Hoewel Tom zijn dood zag aankomen, maakte de immer positieve zanger geen plannen voor zijn uitvaart. Die vond uiteindelijk eind april plaats; zijn bandmaatjes droegen zijn kist. ,,Hij zou de uitvaart prachtig hebben gevonden. Ik denk dat hij nooit heeft beseft hoeveel mensen hem in hun hart hadden gesloten.

Kelsey probeert nu positief te zijn, hoe moeilijk dat ook is. ,,Ik probeer mezelf te vertellen hoeveel geluk ik heb gehad dat ik Tom vond, de liefde van mijn leven, mijn soulmate en beste vriend. Wat Tom en ik hadden, vinden sommige mensen hun hele leven niet. Ik blijf elke dag letten op zijn speciale tekenen, want ik weet dat hij bij me is en over ons allemaal waakt.’’

Kelsey deelde vandaag een eerbetoon aan haar geliefde op Instagram:

The Wanted The Wanted, volgens The Guardian een van de succesvolste boybands van zijn generatie, scoorde sinds de oprichting in 2009 meerdere hits, waaronder Glad you came, Chasing the sun en Walks like Rihanna. De groep nam in 2014 een pauze en kwam vorig jaar september weer samen voor een concert dat Parker organiseerde in de Royal Albert Hall in Londen om geld in te zamelen voor verschillende kankerfondsen. Voor het concert zei Parker: ,,Ik wil niet negeren dat ik kanker heb, maar ik wil er eigenlijk geen aandacht aan geven. Hoe meer aandacht je het geeft, hoe meer het je leven gaat overnemen, en dat wil ik niet.”

