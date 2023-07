The young and the restless-actrice Andrea Evans (66) overleden aan borstkanker

Evans werd vooral bekend door haar rol als losgeslagen tiener Tina Lord in One life to live, waarvoor ze in 1988 werd genomineerd voor een Daytime Emmy Award. Later boekte ze nog meer bekendheid met haar rol als Patty Williams in The young and the restless. Ze speelde ook in series The bold and the beautiful, Passions en The bay. Daarnaast had ze rollen in films als A low down dirty shame, ice cream man en Hit list.