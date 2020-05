Theaterwereld woedend na aankondiging kabinet: ‘Belediging voor het vak’

Theaterproducent Ruud de Graaf heeft moeite zich te beheersen wanneer hij reageert op het kabinetsbesluit om theaters vanaf 1 juni weer open te laten gaan met een maximum van dertig mensen, inclusief personeel. ,,Hier hebben we helemaal niets aan, een wassen neus. Wie heeft dit verzonnen? Ik ga niet eens nadenken over een voorstelling voor dertig of honderd man, wat vanaf 1 juli mag. Dit is het domste dat ik in lange tijd gehoord heb.’’



De algemeen directeur van producent De Graaf & Cornelissen spreekt uit het hart en vertolkt ook de mening van zijn collega’s. Welke producent er ook aan het woord komt over de versoepeling van de coronamaatregelen in de theaterbranche, het oordeel is hetzelfde: een belediging voor het vak. ,,Er worden valse verwachtingen gewekt’’, zegt Albert Verlinde (Stage Entertainment Nederland). ,,Ik ben echt kwaad’’, zegt producent/acteur Jon van Eerd (De Pretfabriek). ,,De minister (Ingrid van Engelshoven van Cultuur, red.) zal toch niet echt denken dat dit een oplossing is? Zo dom zal ze toch niet zijn?’’



De producenten en de theaters zijn het erover eens dat het onder deze omstandigheden geen zin heeft de deuren te openen. Alleen al met personeel van theaters, de technici en de artiesten is het aantal van dertig bijna bereikt. ,,Het enige theater dat opengaat is het vlooientheater’’, zegt De Graaf cynisch. ,,Minister Van Engelshoven geeft met deze maatregelen aan dat ze er niets van snapt. We hadden liever gehad dat het kabinet had gezegd: de theaters blijven tot 1 januari dicht. Dan weten we tenminste waar we aan toe zijn.’’