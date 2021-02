Themapark met zelfde naam als studioalbum sleept Taylor Swift voor de rechter

Het fantasy-themapark in de Amerikaanse staat Utah beschuldigt de zangeres en liedjesschrijver van inbreuk op hun handelsmerk. Dat schrijft The Salt Lake Tribune .

Verwarring

Het themapark meent dat de naam van Swifts nieuwste album online zorgt voor 'werkelijke verwarring’. Evermore Park ligt in Pleasant Grove en opende in 2018. Er zijn geen grote attracties, maar getrainde acteurs verkleed als fantasyfiguren. Swift verraste fans in 2020 twee keer achter elkaar met een nieuw album. Eerst Folklore, en aan het einde van het jaar Evermore. Swift noemde het laatste album een zusterplaat van Folklore.

Zowel Folklore als Evermore waren qua streams als positieve kritieken een succes. Folklore maakt binnenkort kans op de Grammy voor ‘Album of the Year' en ‘Best Pop Vocal Album’.

Samenwerking met Taylor Swift?

Volgens het park begon de verwarring al de dag na het uitbrengen van Swifts studioalbum. ‘Mensen belden hierheen of we een samenwerking waren aangegaan met de zangeres’, valt te lezen in documenten die ingeleverd zijn bij de rechtbank. De directeur van het park, Ken Bretschneider, hekelt dat het park flink daalt in de zoekresultaten op Google sinds de komst van het album. Bretschneider: ‘En we hadden het al zwaar door de coronacrisis.’ Ook zegt hij miljoenen te hebben uitgegeven aan zijn merk.