Thom Hoffman baalt van stoppen Dokter Tinus: 'Dit is niet het einde'

Thom Hoffman laat in een korte eerste reactie weten het besluit van SBS 6 te betreuren, vooral omdat het verhaal nog niet af is. ,,Ik zal alles in het werk stellen om het goed af te vertellen. Er zijn andere mogelijkheden om dat te doen. Dat verdienen al die kijkers.’’



,,Dat kan bij een andere zender of een videoplatform zijn’’, vult Dokter Tinus-maker Pollo de Pimentel aan. ,,Of misschien kunnen we er nog een film van maken. Het verhaal is nu gewoon doorgeknipt en dat is best bruut. De serie zomaar afkappen is niet heel prettig voor de kijker. We hadden sowieso nog jaren door kunnen gaan.’’



De Pimentel begrijpt dat dramaseries duur zijn. ,,Je kan de kosten nooit terugverdienen met de reclameblokken in de uitzending. Maar drama is wel belangrijk voor de identiteit van je zender. Misschien wil John de Mol (tegenwoordig 100 procent eigenaar, red.) wel een hele kant op met SBS 6. Maar we vinden het jammer en een beetje vreemd.’’



SBS 6 behoort samen met de zenders Veronica, Net 5 en SBS 9 tot De Mols Talpa TV.