Thomas Acda, Rolf Sanchez en Kraantje Pappie met ‘anthem’ in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 2 april. In de lijst zien we 2 zittenblijvers, 3 binnenkomers, 17 zakkers en 18 stijgers.

32 (--) MISSEN ZOU- Thomas Acda, Rolf Sanchez & Kraantje Pappie

Twaalf avonden zal Ahoy in Rotterdam het toneel zijn van een extra editie van de Vrienden Van Amstel Live. De grootste kroeg van Nederland beleefde in 2021 de 23e editie – toen online. Thomas Acda maakte met Maan, Typhoon en Paul De Munnik toen het nummer Als Ik Je Weer Zie. Met Missen Zou is er nu een nieuw ‘anthem’ verschenen en daarop zijn dit keer Rolf Sanchez en Kraantje Pappie te horen. Afgelopen week was Missen Zou de Alarmschijf bij Qmusic. Deze week komen de drie heren de Top 40 binnen op nummer 32.

18 (20) WHERE DID YOU GO- Jax Jones featuring MNEK

De wiskundigen onder ons was het alláng opgevallen… Where Did You Go? van Jax Jones en MNEK is namelijk bezig aan een bijzondere opmars. Van 24, naar 22, naar 20, naar -deze week- nummer 18. Iedere week weet de Britse gelegenheidsformatie dus twee plekken te stijgen. In de Top 40-geschiedenis zijn er slechts 4 hits te vinden die nog langer steeds twee plekken wisten te winnen. Imagine Dragons deed het met Demons het langst – vijf weken op rij. Jax Jones en MNEK doen het nu voor de derde week op rij en gaan nu dus van 20 naar 18.

9 (18) BAM BAM- Camila Cabello feat. Ed Sheeran

Bam Bam is de snelste stijger in de Top 40 en klimt negen plaatsen naar nummer 9. Daarmee scoort Camila haar zesde top 10-hit. De gastrol van Ed Sheeran op de track levert hem ondertussen zijn 17e top 10-hit op. Met dat aantal evenaart hij het aantal top 10-hits van P!nk en Mariah Carey. 19 Top 40-acts hadden nog meer hits in de top 10. Ed Sheeran staat deze week weer met twee hits in het bovenste kwart: Overpass Graffiti stijgt naar 6 en Bam Bam naar 9.

1 ( 1) HALLO- Antoon

The Motto van Tiësto en Ava Max zakt deze week een plekje naar nummer 3. Het duo heeft ruimte gemaakt voor S10 die met De Diepte nu voor het eerst op nummer 2 komt. De eerste plek is – voor de derde week – voor Hallo. Antoon zet meteen nog een bijzondere prestatie neer want naast zijn nummer 1-hit heeft hij met Vluchtstrook en Hotelschool nóg twee nummers in de lijst staan. Antoon is daarmee de 12e Nederlandse act die het voor elkaar weet te krijgen om met drie hits tegelijk in de Top 40 te staan.

Iedere werkdag hoor je op Qmusic, even na zessen, hoe de nieuwe lijst vorm krijgt in de Top 40 Update. Een nieuwe Top 40 is er deze vrijdag weer, vanaf 14.00 uur op Qmusic.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: