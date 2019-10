Thomas Berge en vriendin uit elkaar: ‘Dankbaar voor alle mooie dagen’

In mei dit jaar leek alles weer koek en ei te zijn tussen Thomas en Cassidy. De stralende zanger, die op dit moment te zien is in Expeditie Robinson, vertelde toen dat ze weer bij elkaar waren. Het stel kende al eerder ups en downs en dat resulteerde twee keer eerder in een breuk. Nu lijkt deze dus definitief te zijn.



‘Lieve sukkel, aan al het moois komt vaak een eind. Zo ook aan ons avontuur’, schrijft Cassidy op Instagram. ‘It was one hell of a ride... Ik ben je dankbaar voor alle mooie dagen, de onvoorwaardelijke liefde die ik heb mogen voelen voor jouw lieve kleine man (Thomas’ zoontje Jack, red.) en de levenslessen die jij me aan het einde van de rit hebt gegeven. Het plekje in mijn hart zullen jullie altijd houden en ik gun je al het moois van de wereld.”



Thomas en Cassidy vragen om hun privacy te respecteren. De zanger heeft zijn Instagramaccount op privé gezet.