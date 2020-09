Thomas Berge weer gelukkig in de liefde

Stadsgids Zanger Thomas Berge: ‘Ik ben niet iemand die in de slachtof­fer­rol kruipt’

21 augustus Zanger Thomas Berge woont sinds september weer in Alphen aan den Rijn en het is alsof hij nooit is weggeweest. Hij neemt ons mee naar de leukste plekjes in Alphen aan den Rijn in deze stadsgids-rubriek.