Thomas op bijzondere manier verloofd en zoontje Kimberly behaalt mijlpaal

Married at first sight-kop­pel Martijn en Nicole kibbelt al op huwelijks­reis: ‘Ze kan niet rijden’

De 900.000 kijkers van Married at first sight zagen gisteravond dat de huwelijksreis voor Nicole (47) en Martijn (50) is begonnen. De romantiek is echter nog ver te zoeken, als Martijn commentaar uit op de rijstijl van rijinstructrice Nicole op reis door het zuiden van Italië.

11 januari