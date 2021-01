Thrillerauteur Jo Nesbø schrijft geschenk voor lezend Nederland

Het nieuwe verhaal, De jaloezieman, wordt in het Nederlands vertaald door Annelies de Vroom. ‘Ik ben zeer vereerd dat De jaloezieman deze zomer in Nederland wordt gepubliceerd. Natuurlijk weten we nog niet hoeveel we deze zomer kunnen reizen, maar De jaloezieman zal je in ieder geval meenemen naar Griekenland’, zegt Nesbø. Daar verdwijnt een Duitse toerist spoorloos.