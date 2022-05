Thrillers bleven dit jaar dicht bij huis: dit zijn de genomineerden voor de Gouden Strop

Of het met de reisbeperking van de afgelopen twee jaar te maken heeft de jury niet onderzocht, maar veel spannende boeken hadden een Nederlandse setting, de Dan Brown-achtigen uitgezonderd. Tegelijk laten de inzendingen zien hoe breed het spannende genre is: de Nederlandse auteurs aarzelen niet de grenzen op te zoeken van landen, tijden en fantasie. Thrillers spelen zich af in het verleden, in de rauwe hedendaagse binnenstad, of in een parallelle wereld. De plots ontwikkelen zich van intiem venijn tussen twee mensen tot keiharde internationale misdaad; van het ongelofelijke dat als waar wordt gepresenteerd tot een moord die om de hoek zou kunnen plaatsvinden.