Thrillerserie The Patient overtuigt ondanks het originele uitgangspunt tóch net niet

RecensieIn de thrillerserie The Patient gijzelt een seriemoordenaar zijn psychiater in de hoop van zijn moorddadige aandrang af te komen.

The Patient Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Thrillerserie (Disney+)



Wanneer psychiater Alan Strauss (Steve Carell) op een kwade dag ontwaakt, bevindt hij zich niet alleen in een voor hem vreemde kamer, maar zit zijn been ook nog vast aan een ketting. Hij is ontvoerd en gevangengenomen door een van zijn patiënten, een schuchtere jongeman (gespeeld door Domhnall Gleeson) die ooit onder de naam Gene bij hem in therapie kwam. Die therapiesessies schoten niet erg op, omdat deze ‘Gene’ zich op de vlakte hield en zich nooit helemaal open wilde of kon stellen.

Nu Strauss zijn gevangene is durft Gene wel open kaart te spelen: hij heet eigenlijk Sam en is een seriemoordenaar die af wil van zijn drang om mensen te vermoorden. Daar moet Strauss hem bij helpen. De gegijzelde psychiater heeft hier helemaal geen trek in. “Succesvolle therapie vergt een veilige omgeving voor patiënt en therapeut,” legt hij geduldig uit. Maar na verloop van tijd beseft Strauss dat therapie de enige manier is om vrij te komen én Sam van verdere moorden af te houden. Dat is meteen het startschot voor allerlei psychologische spelletjes.

Onwaarschijnlijk

The Patient heeft een origineel uitgangspunt voor het uitgemolken genre van de seriemoordenaarsthriller, maar erg overtuigend is de setting niet. De situatie wordt nog onwaarschijnlijker wanneer er in aflevering drie plotseling een derde persoon in de afgelegen locatie opduikt.

Over psychiater Strauss, die recent zijn vrouw is verloren en nog in de rouwfase zit, krijgt de kijker dankzij flashbacks meer achtergrond. Maar die fragmenten – die vertellen over zijn Joodse familie – lijken wel uit een andere serie te komen. Gleeson blijft vlak als moordenaar Sam, ondanks alle therapiesessies. En dan nog, het werkelijke probleem is dat The Patient uiteindelijk te vergezocht is.

