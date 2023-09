Thuiswinnaar Miljoenenjacht ontroert kijkers met tranen al voordat het gouden koffertje opengaat

De kandidaten in de SBS-spelshow wonnen in de studio 82.000 euro, en dus mocht Gerschtanowitz dit bedrag namens de Postcodeloterij bij iemand thuis gaan brengen. Hij was op zoek naar Ola, maar hij trof haar man die zijn boterham voor de volgende dag al stond te smeren.

Haar man vertelde dat Ola werkt in de thuiszorg en vaak avonddiensten draait, dus daarom niet thuis was. Hij nam met zijn ogen wijd open plaats op de bank naast de presentator, en kon alleen maar uitbrengen ‘oh shit’. Gerschtanowitz vroeg hem, met het koffertje nog dicht, wat zijn wens was. Met tranen in zijn ogen vertelde hij dat hij graag bij zijn familie op bezoek zou gaan op de Molukken. Gerschtanowitz opende het koffertje en vertelde dat die wens, met de 82.000 euro die het koppel had gewonnen, in vervulling kon gaan. ,,En nog meer wensen die u heeft.”