Tickets voor Europese tour Taylor Swift online doorverkocht voor duizelingwekkende bedragen

Vooral in het Verenigd Koninkrijk worden tickets voor Taylor Swifts Eras Tour als zoete broodjes doorverkocht. Zo circuleren er op websites zoals StubHub en Viagogo inmiddels al heel wat kaartjes voor de shows in onder meer Londen en Liverpool. De doorverkopers spinnen er garen bij, want de ticketprijzen swingen er de pan uit.

Boze fans

Een andere fan van de Amerikaanse zangeres richtte zich rechtstreeks tot Viagogo. In een tweet vroeg de Swiftie in kwestie aan de website of het zelfs wel legaal was om tickets waar je oorspronkelijk 54 pond voor betaalde door te verkopen voor 460 pond. En al zeker omdat het over plaatsen ging waar je een ‘beperkt zicht’ had’. ‘Dit is echt belachelijk. Deze mensen kopen tickets op om dan vervolgens andere mensen te bedriegen.’