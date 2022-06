TicketSwap-kaarten voor Red Hot Chili Peppers toch geldig

De bezoekers konden rond 19.45 uur, een uur voor aanvang van het concert, naar binnen. Dat meldt een zegsvrouw van MOJO. Het gaat om een optreden in het Goffertpark in Nijmegen.

MOJO besloot de kaarten van de TicketSwap-gebruikers ‘op het laatste moment niet te accepteren’, stelt een zegsman van TicketSwap. ,,We zijn het toch overeengekomen, omdat veel mensen boos waren. Drieduizend mensen waren hierdoor getroffen en wilden binnenkomen. Daarom zijn ze toch van gedachten veranderd.”

Chaos

Volgens MOJO werden voor het concert van de Amerikaanse rockband alleen mobile-only tickets verkocht, op verzoek van de artiesten. Dat zorgt voor een bewegende barcode op de ticket. Tickets konden dan ook niet worden doorverkocht via TicketSwap, legt een zegsvrouw uit. ,,Maar omdat zoveel mensen hiernaartoe zijn gereisd en we niet willen dat het chaos wordt, hebben we toch besloten om de mensen binnen te laten die een geldig PDF’je hebben.”