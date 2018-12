Tiende kind voor Eddie Murphy (57), 29 jaar na geboorte van eerste zoon

Eddie werd in 1989 voor de allereerste keer vader, ook toen van een zoon. Eric is nu 29 jaar. De relatie met de moeder van zijn oudste was niet van lange duur: het jaar erop beviel zijn volgende vriendin van een tweede zoon, Christian. Murphy trouwde in 1993 met Nicole Mitchell. Ze kregen vijf kinderen: Bria, Myles, Shayne, Zola en Bella.

Na zijn scheiding van Nicole in 2006 had Eddie een kortstondige affaire met Spice Girl Mel B, die prompt zwanger raakte. In een interview met RTL Boulevard betwijfelde de acteur of het kind wel van hem was. Twee maanden na de geboorte van Angel in 2007 bleek het meisje wel degelijk een dochter van Eddie.