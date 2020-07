Tiener Nimue met een magisch zwaard in Cursed

De legende van King Arthur is al talloze malen verfilmd. Een van de beste bewerkingen is de klassieker Excalibur (1981) onder regie van John Boorman, met onder anderen een jonge Helen Mirren, over de magische macht van het gelijknamige zwaard dat, zo wil de overlevering, het lot van het Britse koninkrijk bepaalde.

Het verhaal van Arthur en zijn zwaard spreekt regisseurs nog altijd tot de verbeelding. Er zijn tal van variaties van de legende verfilmd, maar nog nooit zo radicaal als in de Netflix-serie Cursed. Excalibur is ditmaal in handen van een jonge vrouw, Nimue (een rol van Katherine Langford, bekend uit 13 Reasons Why). In haar dorp is zij al een buitenbeentje dat haar generatiegenoten geplaagd wordt omdat zij over magische krachten beschikt die zij niet controle heeft. Daardoor verafschuwt Nimue, die voor heks wordt uitgemaakt, haar speciale gaven.

Het is duidelijk dat de makers met Cursed mikken op een jong publiek. Nimue is feitelijk nog een tiener die kampt met haar identiteit en voor zichzelf moet zorgen als haar moeder, een priesteres, wordt gedood tijdens een aanval op het dorp waarbij iedereen wordt uitgemoord. Uit handen van haar stervende moeder ontvangt zij het zwaard dat zij moet overhandigen aan de tovenaar Merlijn die als enige de magische werking van Excalibur kent.

Cursed (Vervloekt) is een pittige reeks die wat geweld betreft zeker probeert in de voetsporen van Game of Thrones te treden. De seksscènes zijn beduidend preutser. Ook in dit verhaal is er sprake van bloedige massascènes waarbij vooral heidense natuuraanbieders het doelwit vormen van de Red Paladins, een soort inquisitie onder leiding van Father Carden (Peter Mullan), een geloofsfanaticus die zonder mededogen hele dorpen uitroeit.

De serie speelt met de mythes die over Koning Arthur bekend zijn. Het is zonneklaar dat Nimue zal uitgroeien tot The Lady of the Lake die de latere koning uiteindelijk Excalibur toespeelt. Maar de aanloop na deze verwachte afloop duurt een seizoen lang van tien afleveringen. En een vervolg is, bij gebleken succes, niet ondenkbaar.

De keuze om de middeleeuwse Arthur-legende door de ervaringen van een vrouw te vertellen is origineel. Maar toch oogt Cursed soms iets te braaf en te gelikt om echt de rauwe werkelijkheid voor de kijker tastbaar te maken. Maar het oplichtende zwaard ziet er indrukwekkend uit.

Volledig scherm © ROBERT VIGLASKY/Netflix