Tientallen dieren in beslag genomen bij zakenman uit Tiger King

In rechtbankdocumenten staat dat de dieren vermoedelijk zijn ‘verkocht, gekocht of getransporteerd’ en dat is strijdig met wetgeving die de handel in beschermde dieren verbiedt, de Endangered Species Act. Ook de behandeling van de dieren liet volgens aanklagers te wensen over. Hun normale gedrag zou ontregeld zijn geraakt doordat hun verblijven ondermaats waren of sprake was van ondervoeding.