Tiësto pakt opnieuw meeste prijzen bij Buma Awards, Paul Elstak krijgt ‘eindelijk erkenning’

Tiësto ging maandagavond opnieuw met de meeste prijzen naar huis bij de Buma Awards. Ook vorig jaar was de dj de onbetwiste winnaar van de muziekprijs. Tiësto viel in de prijzen in de categorieën Buma Award Nationaal en Buma Award Internationaal, voor de meest gedraaide en bestverkochte nummers.

Tiësto behaalde met The Motto, de hit dit hij maakte met de Amerikaanse zangeres Ava Max, de eerste plek in de categorie internationaal en een tweede plek in de categorie nationaal. Ook met het nummer 10:35 viel hij in de prijzen in de categorie internationaal. Thijs Verwest, zoals de 54-jarige dj echt heet, was niet aanwezig om zijn beeldjes op te halen.

De prijs voor het meest gedraaide en bestverkochte liedje in eigen land, de Buma Award Nationaal, ging maandagavond naar Kris Kross Amsterdam, Antoon & Sigourney K met het nummer Vluchtstrook. In de top vijf stonden ook MEAU (Dat Heb Jij Gedaan), Flemming (Automatisch), Purple Disco Machine (In the Dark) en DI-RECT (Through The Looking Glass). De beeldjes werden uitgereikt in het Koninklijk Theater Tuschinski Amsterdam.

De winnaars van de juryprijzen waren in de aanloop naar de uitreiking al bekend. In Tuschinski mochten Paul Elstak (Gouden Harp), Herman van Veen (Life Time Achievement Award) en Erik de Jong alias Spinvis (Lennaert Nijgh Prijs) hun beeldjes maandag ook daadwerkelijk in ontvangst nemen.

‘Herrie’

DJ Paul Elstak vond dat hij met het ontvangen van de award eindelijk erkenning heeft gekregen. ,,Ik ben vereerd dat ik hier sta. Ik ben superblij, en ik vind het echt een eer. Ik ben blij dat de muziekstroming erkenning heeft gekregen”, zei de 57-jarige hardcore-pionier nadat hij de prijs uit handen van cabaretier Guido Weijers ontving. ,,Toen ik begon was het allemaal herrie. Mensen hoopten dat het snel voorbij was, de rage. Nou, lekker niet”, lachte Elstak tot hilariteit van het publiek. ,,Het betekent eindelijk erkenning van de criticasters.”

Volledig scherm AMSTERDAM, 22-05-2023, Theater Tuschinski DJ Paul Elstak bij de Buma Awards. © Brunopress

