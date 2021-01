Tijl Beckand en Ferry Doedens laten zien hoe roem en aandacht een mens slopen

Songfesti­val­book­ma­kers gaan opnieuw voor winst IJsland

12:13 Het duurt nog ruim vier maanden, maar gokgrage songfestivalfans kunnen alweer geld inzetten bij verschillende wedkantoren op de vraag wie het Eurovisie Songfestival in Rotterdam gaat winnen. En terwijl er nog maar één liedje uit is, gooien IJsland, Zweden en Bulgarije in de eerste tussenstand al hoge ogen.