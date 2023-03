Tijl Beckand over De Verraders: ‘De deelnemers gedragen zich als gevangenen, ze spreken geheime codes met elkaar af’

Diederik Jekel wordt vader: ‘Wat ben ik trots op Eline, hoe goed ze nu al voor onze kleine zorgt’

Wetenschapsjournalist Diederik Jekel (38) is in de zevende hemel: hij wordt vader. Zijn vriendin Eline is voor de tweede keer zwanger, nadat ze vorig jaar een miskraam kreeg. ‘Wat zij en alle andere zwangeren allemaal doormaken tijdens de zwangerschap, daar kun je als partner alleen maar diep, diep voor buigen’, schrijft Jekel op Instagram.