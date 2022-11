Tim den Besten interviewde koning: ‘Hij maakte grapje waarvan ik vreesde het eruit te moeten knippen’

Leontine over ex-man Marco: 'Doet ontzettend zijn best om leven weer op te pakken’

Volgens Leontine Ruiters doet haar ex-man Marco Borsato ‘ontzettend zijn best’ om zijn leven weer op te pakken nadat hij was beschuldigd van seksueel wangedrag. ,,Hoewel dat natuurlijk moeilijk is omdat er nog niet echt een einde is aan wat er speelt”, zegt Ruiters voor de camera van RTL Boulevard.

11 november