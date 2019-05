Tim Douwsma en Jan Smit zien presentatie songfestivalshow wel zitten

Douwsma deelde vijf jaar geleden namens Nederland de punten uit. Al gauw stond hij bekend als ‘the hot guy from the Netherlands’ en dat zijn de eurovisiefans nog niet vergeten. Zijn telefoon staat roodgloeiend. ,,Het is natuurlijk ontzettend bijzonder om zoveel mooie berichten te krijgen. Het is een enorme eer om te doen, voor mijzelf zou de cirkel dan rond zijn. Maar ik blijf bescheiden. We gaan het zien, het is aan de NPO en AvroTros’’, vertelde hij vanochtend in de Ochtend Show to go.

Dat de titel ‘hot guy’ hem nog steeds achtervolgt, vindt hij wel een beetje gek. ,,Afgelopen zaterdag kreeg ik weer zoveel berichten uit binnen- en buitenland. ‘We zagen dat Nederland gewonnen heeft en hopen je volgend jaar te zien’. Ach, het songfestival is een beetje deel van mij geworden.”

Jan Smit

Of hij het Eurovisie Songfestival ook echt gaan presenteren durft hij nog niet te zeggen. ,,Dat ligt eraan wat ze überhaupt willen. Commercieel via RTL of SBS of uit de koker van de NPO”, aldus Douwsma. Jan Smit is volgens hem zijn grote concurrent. ,,Maar Romy Monteiro is ook een NPO-gezicht, zij heeft een leuke en frisse uitstraling dus dat kan ook.”

De grote winnaar Duncan Laurence gaf gisteravond bij talkshow Pauw aan dat hij vindt dat jonge presentatoren een kans verdienen. Gerard Joling pleitte aan tafel voor Jan Smit. ,,Ik zou het zeker willen’', reageerde Jan. Ook zangeres Elize denkt dat Smit een grote kans maakt. Televisiepresentator Cornald Maas wil ook wel. Maar Gerald Joling drukt dat regelrecht de kop in: ,,Het moet er wel een beetje goed uitzien.”

Ilse DeLange reageerde: ,,Of ik het moet doen? Geen idee. Ik ben er nu niet mee bezig.”