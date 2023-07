Tim Douwsma vader geworden van zoontje Vinz

Tim Douwsma (35) is opnieuw vader geworden van een zoon. Dat maakt de zanger maandag bekend op Instagram. Het jongetje luistert naar de naam Vinz. ‘Wat doe je het goed’, jubelt Douwsma.

Douwsma maakte in maart bekend voor de tweede keer vader te worden. ‘In de zomer zijn wij een gezin van vier’, schreef de Friese zanger toen op Instagram. Wanneer Douwsma’s vriendin Elske precies was uitgerekend is niet duidelijk, maar het ventje kon niet langer wachten, schrijft hij op Instagram. ‘Dus je bent eerder als verwacht.’

Vinz werd op donderdag 6 juli geboren. ‘Wat doe je het goed! Ook Dez kon niet wachten om trotse grote broer te worden. Daar ben je dan, Lieve Vinz! Wat houden wij van jou!’, schrijft Douwsma bij een reeks foto’s, waarop de kleine spruit te zien is. Het lijkt erop dat Vinz in een bevallingsbad ter wereld is gekomen.

Douwsma en zijn vriendin Elske vormen sinds 2019 een koppel. ,,Ik ken haar al mijn hele leven”, vertelde Douwsma daar eerder over. In september 2021 verwelkomden ze hun eerste kindje, zoon Dez.

