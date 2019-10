Tim en Tom Coronel nemen op bijzondere wijze afscheid van Allianz

Zeven jaar lang waren Tim en Tom Coronel te zien in spotjes van Allianz Direct, voorheen Allsecur. Omdat de online verzekeraar nu een nieuwe weg inslaat, werd de samenwerking beëindigd. Dat zette de tweeling zelf ook aan het denken. ,,We hebben zo ongeveer alles bereikt binnen het reclamevak. Van Loden Leeuw tot Effie-winnaar. Op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat zoiets eigenlijk niet te overtreffen is. Een mooi moment dus om een nieuw avontuur aan te gaan.”



Daarom besloten Tim en Tom de studio in te duiken met Thomas Berge. Hoe die drie elkaar hebben gevonden? Tim leerde de zanger kennen tijdens de opnames van Expeditie Robinson. Al snel werd duidelijk dat de twee het goed met elkaar konden vinden. ,,In een van onze gesprekken vertelde Tim dat hij een idee had om iets speciaals te doen voor het afscheid van Allsecur. Toen ik van de plannen hoorde, aarzelde ik geen moment en bood mijn hulp aan", vertelt Berge.



En zo geschiedde. Vandaag heeft het kersverse zangtrio het nummer Doei-Doei gelanceerd. In het lied zingen de mannen onder meer over een tijd van komen en een tijd van gaan. Allianz Direct kan het speciale afscheid van de broers wel op prijs stellen. ,,Echt geweldig dat de heren hiermee komen als laatste blijk van waardering.”