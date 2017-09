Tim Hofman bezoekt fetisjfeest voor mannen die even puppy willen zijn

De omroep heeft vandaag de eerste beelden vrijgegeven van het bezoek dat Hofman bracht aan een Nederlandse 'kennel' vol in strakke pakjes gestoken blaffers en baasjes. Waar Hofman precies op visite was, is niet bekendgemaakt. Het gaat om een bijeenkomst van een groep die erotisch getinte fetisj-, bondage- en sm-bijeenkomsten houdt die vergelijkbaar is met Bark and Play (blaf en speel).



Op de site van de groep, die overigens niet dezelfde is als die aan de uitzending heeft meegewerkt, wordt gesproken over 'honden'- en baasjeshappenings in heel Nederland. Volgens de organisatie verdient de 'sterk groeiende tak van spel in ons land', waar ook vrouwen welkom zijn, een eigen plek. Een van de wervende teksten: 'Bij ons kun je gezellig kennismaken met andere pups, dogs en handlers (baasjes) en trainers en kun je de pup binnen in je eens lekker uitlaten'.



Bark and Play zegt te zorgen voor alle faciliteiten die nodig zijn voor een fijn rollenspel. 'Een groot deel van de ruimte zal voorzien zijn van rubberen vloertegels waarop de pups naar hartenlust kunnen spelen'. En: 'Wees voorzichtig als je er loopt, want je staat snel op een poot of struikelt over een pup'.