Tim Hofman: Elke klus mag mijn laatste zijn

Wat ga je precies doen?

,,Elke vierde donderdag van oktober is Klimaatprinsjesdag. Het kabinet bespreekt dan allerlei klimaatvragen. Human haakt daar met mij op in. Ze gaan de komende elf jaar elk jaar toetsen hoever ze zijn. Die controlerende functie vind ik wel heel erg leuk.’’



Dat doe je niet bij je eigen werkgever.

,,Ik word uitgeleend. De makers wilden dat ik het deed. In overleg met NPO 1 kwamen ze bij mij uit en toen hebben ze mijn baas gebeld. En ik mocht het doen.’’



Hoe sta jij in de discussie over klimaat?

,,Ik vind als mens wel wat. Met #Boos (zijn YouTube-serie waarin hij jongeren helpt, red.) staan we weleens op de bres, net als met de docu Ga terug naar je eige land. Maar uiteindelijk zet ik liever vraagtekens dan uitroeptekens. Ik wil gewoon mijn werk doen als journalist.’’



Hoe ga je voorkomen dat de kritiek wordt: daar heb je de linkse publieke omroep weer met z’n verhalen over het klimaat?

,,Er is een hele rits feiten, daar leggen we overheidsbeleid naast en dan gaan we praten. Een topvrouw van Shell en D66-voorman Rob Jetten zijn te gast. Maar ik ga niet naar iedereen ja en amen zitten knikken. We hebben ook Diederik Jekel, hij is er vanuit zijn expertise: de wetenschap. Meteoroloog Gerrit Hiemstra doet dat ook. Het wordt wat mij betreft niet een heel manifest voor één kamp. Ik moet ervoor zorgen dat de vragen goed gesteld worden en dat je uitkomt bij de waarheid. Verklaard vanuit de wetenschap, niet vanuit columns.’’