Tim Hofman, Raven van Dorst en André van Duin maken kans op Televizier-Ster Presentator

Van Dorst reageert enthousiast op de nominatie. ,,Echt? Vorig jaar was ik nog genomineerd voor talent! Dit gaat mijn moeder echt te gek vinden.” Over de samenvoeging van de twee categorieën grapt Van Dorst, die genderneutraal door het leven gaat: ,,Ik had eerst twee keer zoveel kans, omdat je mij bij allebei kon indelen. Dus eigenlijk vind ik het helemaal kut.”



Van Dorst neemt het op tegen de afgelopen twee winnaars van de Televizier-Ster beste presentator. Van Duin won de prijs in 2021 en Hofman in 2020. In dat jaar ging Hofman er ook met de Televizier-Ring voor Over mijn lijk en de Televizier-Ster voor een Online Videoserie (Boos) vandoor. Met Boos is hij nu in de race voor de nieuwe Impact Award.