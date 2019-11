Tim Hofman schrijft over relatiebreuk met vriendin

,,We hadden een gesprek over waar we stonden en zij wilde een keer proberen hoe het was om met een vrouw te zijn. Daten met een vrouw, naar bed met een vrouw, kijken of daar liefde uitkomt. Ze wist ook niet of ze nog terug zou komen’’, vertelde Tim aan Frank van der Lende op NPO 3FM. ,,Dus wij spraken af om dit een tijdje te proberen en ik was verdrietig dat ze die stap van me vandaan nam.’’



Het deed de presentator veel, maar dat snapte niet iedereen. ,,Iedereen zei ‘dat is toch geil?’, maar ik voelde me er echt rot over. Ik dacht wel ‘dit is nu een afspraak, ik moet erdoorheen bijten’. Maar het gedicht heet niet voor niets 2 weken iedere dag gehuild.’’



Waar Tim koos te dichten over de periode, verwerkte Lize hem in de documentaire Mijn seks is stuk. In de film, die later dit jaar verschijnt, onderzoekt ze waarom haar libido minder wordt in langdurige relaties. ,,Het daten met een vrouw komt ook terug in haar documentaire, ik zit er zelf ook een beetje in. We besloten dat toch te doen, want ik heb altijd een grote mond over dat je altijd alles moet kunnen bespreken. Dus als Lize dan die film wil maken, ga ik ook niet kinderachtig doen.’’