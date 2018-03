Tim Immers keert tegen eigen verwachting in tóch terug bij GTST

UpdateGoede Tijden Slechte Tijden was voor Tim Immers een museumstuk. Hij keek niet eens meer naar de serie. Toch keert hij na 23 jaar afwezigheid terug naar waar het ooit begon, in zijn oude rol als Mark de Moor.

Tim Immers terug in Meerdijk? Hij kon er zich anderhalf jaar geleden nog maar weinig bij voorstellen. Grappig, zo noemde hij toen het idee van een rentree. ,,Maar ik sta er niet echt om te springen.’’ Als kijker was hij al afgehaakt bij de dagelijkse soap op RTL 4, maar toen producent Endemol hem serieus polste voor een comeback, pakte Immers (46) snel de verhaallijn weer op.

Dat was nodig ook. Zijn geheugen moest dringend worden opgefrist, bijvoorbeeld over hoe zijn karakter in 1995 uit de serie werd geschreven. Om ‘zichzelf terug te vinden’ vertrok zijn karakter Mark de Moor naar Tibet. Althans, daarvan was Immers lange tijd van overtuigd. In werkelijkheid vertrok Mark de Moor naar Italië met zijn grote soapliefde Marieke.

Vanaf 17 mei is Mark de Moor, de knappe zwemmer van weleer, terug in de serie. Vooral omdat Immers vereerd was met het verzoek, zegt hij terwijl hij om zich heen kijkt op de huidige set. De set die helemaal niks meer weg heeft van die uit de jaren 90, van de tijd waarin hij met zijn ontblote bovenlijf duizenden meisjesharten veroverde en zorgde voor treurnis toen hij de serie verliet met zijn grote soapliefde Marieke (het zusje van Jeanine).

Begin

Ook Marieke keert terug, zij het met een ander gezicht. Nathalie Mourits vertolkte de rol, Lidewij Mahler (37) neemt hem nu over. Een andere tegenspeelster, ook dat is even wennen voor Immers, die tijdens de perspresentatie een glaasje water deelt met Mahler en met haar ietwat ongemakkelijk een stukje zingt van de bekende begintune van de soapserie.

Dat hij sinds kort weer elke dag op de set staat, voelt vertrouwd. Het is een terugkeer naar de basis van wat hij in zijn werkzame leven heeft opgebouwd, beseft Immers. ,,Alles wat ik de afgelopen 28 jaar heb kunnen doen op televisie, dat is hier ontstaan. Goede Tijden was het eerste dat ik ooit deed."

Door die loopbaan kon hij aan de slag als niet geheel onverdienstelijk zanger. Met het Doe Maar-nummer Liever dan Lief had hij in 1996 een hit en ook Roze Bril scoorde dat jaar aardig. Immers stopte met zingen omdat het gehalte ‘bakvismeisjes’ hem te groot werd.

Hij vervolgde zijn soapcarrière in Onderweg naar Morgen en presenteerde onder meer een klusprogramma, een reisprogramma, een woonprogramma en de Top 40. Op een gegeven moment had hij het gehad, en dook achter de camera met zijn eigen productiebedrijfje Tribune A, dat inmiddels niet meer bestaat.

Amsterdams restaurant

Als horeca-ondernemer in Amsterdam raakte hij ver verwijderd van alles dat te maken heeft met zangen en acteren. Immer richtte zich op zijn succesvolle hippe zaken in de binnenstad. Nog steeds is hij mede-eigenaar van een van die zaken, gelegen in Amsterdam-Noord.

Zijn nieuwe collega Lidewij, die hij nu elke dag ziet, is nog niet komen eten. ,,Zonde", vindt Immers, die haar meteen uitnodigt om volgende week aan te schuiven. Dat hij de zaak niet in zijn eentje hoeft te runnen, is wel een voorwaarde voor zijn rentree in GTST. ,,Daarom heb ik er tijd voor, anders was ik er nooit aan begonnen. Het is namelijk niet iets wat je even tussendoor doet. Het is heel hard werken en vooral heel veel. Maar ik ben ongelooflijk blij om weer terug te zijn."

Volledig scherm Tim Immers in zijn jongere jaren. © RTL

Volledig scherm De 'oude' Marieke. © RTL