TINA de musical vol explosieve, sexy dans en een 220 volt-stem

‘Queen wil Harry en Meghan in VK bij speciale kerkdienst’

9:53 Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn over een paar weken waarschijnlijk terug in het Verenigd Koninkrijk. Koningin Elizabeth heeft haar kleinzoon gevraagd zich bij de rest van de koninklijke familie te voegen op Commonwealth Day, op maandag 9 maart. Dat meldt The Sunday Times.