Tina Turner krijgt privébegrafenis: ‘Kleine ceremonie met alleen vrienden en familie’

De zangeres zal een privébegrafenis krijgen: ,,Er volgt een kleine ceremonie waarbij alleen vrienden en familie aanwezig zullen zijn”, laat een woordvoerder aan de Britse krant The Sun weten. Veel fans die toch afscheid wilden nemen van Turner hebben zich de afgelopen dagen verzameld voor haar huis in Zwitserland vlak bij Zurich, waar de zangeres kwam wonen in 2013, drie maanden nadat ze trouwde met Erwin Bach.

Afgelopen woensdag overleed Tina Turner op 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed. ,,De ‘Queen of Rock’n Roll is vandaag vredig overleden na een langdurige ziekte in haar huis in Küsnacht, nabij Zürich, in Zwitserland”, bevestigde haar woordvoerder het overlijden. ,,De wereld verliest met haar een muzieklegende en een rolmodel.”

Volledig scherm Fans van Tina Turner brengen een laatste groet voor het huis van de zangeres in Zwitserland. © ANP / EPA

Vrijdag bracht koning Charles nog een laatste eer aan de ‘Queen of Rock ‘n’ Roll’. Tijdens de wisseling van de wacht mocht de Band of the Welsh Guards namelijk het nummer The Best spelen van de koning, zo blijkt uit beelden van Forces News. De zangeres en de 73-jarige koning Charles ontmoetten elkaar voor het eerst in 1986, toen Turner optrad tijdens een show in het Wembley Stadium in Londen.

Ook het zogenoemde First Battalion Welsh Guards Corps of Drums speelde mee tijdens de traditionele wisseling. Op dat moment overhandigt de King’s Guard de verantwoordelijkheid voor Buckingham Palace en St. James’ Palace aan de nieuwe wacht.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: