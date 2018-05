Tineke de Nooij krijgt Ere Reissmicrofoon voor hele oeuvre

De Nooij was de eerste vrouwelijke radio-dj bij Radio Veronica. 56 jaar geleden, in 1962, was haar programma Koffietijd met Tineke voor het eerst te horen. Daarna presenteerde ze onder meer de Nationale Hitparade bij de NOS en televisieshow Tineke bij Veronica.



Eerdere winnaars van de Ere Reissmicrofoon zijn Gabri de Wagt, Ischa Meijer, het Metropole Orkest, Henk van Hoorn, het Muziekcentrum van de Omroep en Met het oog op morgen.



Radiostation FunX en de radio1-programma's Vroege Vogels en De Taalstaat kregen te horen dat ze kans maken op een Zilveren Reissmicrofoon. De Ere Reissmicrofoon en de Zilveren Reissmicrofoon worden samen met de Zilveren Nipkowprijs, voor het beste televisieprogramma, op 21 juni uitgereikt in Amsterdam.