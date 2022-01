Tineke de Nooij uitgezwaaid bij NPO Radio 5 met speciale show

Adele in tranen, moet shows Las Vegas afzeggen wegens corona

Adele heeft haar complete serie concerten die ze zou geven in Las Vegas een dag van tevoren moeten afzeggen. In tranen vertelde de Britse zangeres donderdagavond op haar Instagram dat een groot deel van de medewerkers van de show besmet is met Covid-19 en het daardoor onmogelijk is om op te treden.

21 januari