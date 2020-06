Het nieuws kwam hard aan bij haar collega’s. Ed Nijpels blikt terug op de tijd dat hij samen met Verburg Aktua Export en Aktua in bedrijf presenteerde. ,,We hebben tien jaar met elkaar gewerkt. Dan leer je elkaar heel goed kennen. Ik beschouwde haar als mijn televisiemoeder. Tineke heeft me alle kneepjes van het vak geleerd. Hoe je een interview doet, hoe je mensen benadert, hoe je in de camera kijkt. Ik was bleu in dat vak, en zij niet natuurlijk al lang meer. Ze haalde allebei grappen met me uit. Zo heeft ze vaak de autocueteksten aangepast. In de afkondiging bijvoorbeeld, dan moest ik opeens haar teksten voorlezen”, vertelt Nijpels aan deze site. ,,Tineke is één van de grote tv-vrouwen die Nederland heeft gekend. Ze is een icoon geworden. Een van de grootste dames in de tv-wereld.”