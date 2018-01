Titanic was de perfecte hype

En de ultieme mogelijkheid daarvoor bood zich aan: Leonardo DiCaprio zou naar de première in Amsterdam komen. Het gerucht alleen al leidde tot massale belangstelling van de pers. Maar twee dagen voor de première kreeg de organisatie slecht nieuws: DiCaprio kwam niet. Het kleine Nederland paste toch niet in zijn schema. Frowein: ,,Dat was wel even een tegenvaller.''



Maar de organisatie had nog een troef: het feest na de première. 2.200 BN'ers en relaties werden na de film naar de Cruise Terminal in Amsterdam gereden, waar een replica van de Titanic was gebouwd als feestlocatie. ,,Het mocht alles kosten, als het maar uniek was'', zegt Henk Verhoeven, wiens bedrijf HV Productions het feest organiseerde. Alles was er: douaniers, een balzaal, een orkest én een ijsberg. ,,Even over twaalven lieten we een enorme knal horen, daarna allemaal gedonder. En vanaf dat moment liep de balzaal onder water. Ha! Die BN'ers geloofden hun ogen niet. De kranten schreven er dagenlang over.''