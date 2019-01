Tjeerd Oosterhuis: Lionel Richie was baanbrekend

Kijkers in de war: ontvoering Heineken dubbel op tv

9:14 Televisiekijkers waren gisteravond even in de war toen bleek dat twee films over de ontvoering van Heineken-topman Freddy Heineken op precies hetzelfde tijdstip dubbel werden uitgezonden. Uiteindelijk wist De Heineken Ontvoering op NPO 3 de kijkcijferstrijd te winnen van de Amerikaanse verfilming Kidnapping Mr. Heineken (RTL 4).