Tjitske Reidinga in nieuwe dramaserie over borstkanker

In de serie kruipt Tjitske in de huid van Karlijn die de diagnose borstkanker krijgt. De gedachte dat het wel eens fout af zou kunnen lopen, vermijdt ze met humor en ironie. Ze doet er alles aan om te voorkomen dat haar hele leven met haar man Victor (Ali Ben Horsting) en zoon Thijs (Kit Verboom) alleen nog maar om haar ziekte draait. Karlijn vindt het moeilijk om hulp te accepteren en ontsnapt het liefst met haar beste vriendin Ellen (Fockeline Ouwerkerk) om een fles Pinot Grigio leeg te drinken. Ook Freek Bartels, Rifka Lodeizen, Joke Bruijs en Gijs de Lange verschijnen in de serie.

De K van Karlijn, een format van Linda de Mol, is niet de eerste keer dat Reidinga en De Mol samenwerken voor Net5. De actrice - die ook te zien is in De Mols film April, May en June - schoof af en toe aan bij Ladies Night, de talkshow van Net5 met Merel Westrik die mede is ontwikkeld door De Mol.