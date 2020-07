TMZ: Levenloze lichaam Naya Rivera gevonden exact 7 jaar na dood Glee-collega

Dat uitgerekend vandaag het lichaam wordt gevonden van Naya Rivera, is voor Glee-fans extra tragisch. Exact zeven jaar geleden moesten zij afscheid nemen van hoofdrolspeler Cory Monteith (Finn Hudson) die overleed aan een overdosis.



De zoektocht naar Rivera (33) werd vandaag met minder mankracht hervat. Volgens een agente die aan de zoektocht meewerkt was er helaas geen enkele aanwijzing dat Naya het water heeft verlaten. Alom werd dan ook al gevreesd dat ze was verdronken in Lake Piru tijdens een boottocht met haar zoontje Josey op woensdag 8 juli.



Het 4-jarige jongetje werd slapend in de boot gevonden. Hij had de politie verteld dat zijn moeder was gaan zwemmen maar niet meer terug was gekomen. Sheriff Eric Buschow stelde dat alles wijst op een tragisch ongeluk en dat er geen sprake is van een misdrijf.