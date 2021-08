Toch geen comeback voor Destiny's Child

Filmrecensie Onderschat nooit een blinde babyboomer in horrorland

19 augustus ​​In 2016 besloot een groepje onervaren inbrekers hun geluk te beproeven in het huis van een blinde man op leeftijd. Ze bleken hun slachtoffer royaal te hebben onderschat. Don’t Breathe was zo heerlijk verrassend omdat rollen plots werden omgedraaid, de personages in het nauw echt wat te verliezen hadden en de oude man ook niet zonder zonden bleek.