Toch leuk Lange Frans weer eens te zien en te weten dat hij wapens heeft

Een collega heeft het jarenlang geprobeerd met de volharding van een Jehovagetuige op een regenachtige zaterdagmorgen. ‘Kijk naar Hunted. Dat is zo’n fantastisch programma.’ En elk seizoen probeerde ik het. Maar het pakte me niet. Het begint al met de basisvragen: waarom zou je als deelnemer vrijwillig zeven dagen als voortvluchtige willen leven, met je telefoon gewikkeld in aluminiumfolie plus een camera én een breedgeschouderd politieteam hijgend in je nek? En waarom zou ik daar naar willen kijken?