Toch publiek welkom bij uitvaart Aretha Franklin

foto's Meghan Markle negeert pantyproto­col met korte blazer dress

30 augustus Hertogin Meghan Markle (37) heeft gisteren in Londen het doorgaans strikte modeprotocol van het Britse koningshuis aan haar laars gelapt. De vrouw van prins Harry verscheen op een benefietavond in een zogenoemde blazer dress tot boven de knie. In combinatie met haar torenhoge pumps waren het vooral Meghans ranke benen die de aandacht trokken.