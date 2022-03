Toen bevrijde Joden in Westerbork NSB’ers moesten bewaken, vervaagde grens tussen goed en kwaad

In de maanden rond de bevrijding leefden in doorgangskamp Westerbork nog niet vrijgelaten Joodse gevangen naast van collaboratie verdachte Nederlanders. Soms moesten zij hen zelfs bewaken. De documentaire Oorlog in Westerbork vertelt hoe dat onvermijdelijk fout ging.