Toeschouwers zingen hard en vals mee: musical The Bodyguard in Manchester stilgelegd

In Manchester is vrijdagavond de musical The Bodyguard stilgelegd, omdat een paar mensen in het publiek storend bleven meezingen met de liedjes. De twee ‘zangeressen’ werden uit de zaal gezet, maar er ontstond zo veel onrust dat de voorstelling helemaal werd stopgezet. Zelfs de politie moest opdraven.

Vooraf werd het publiek gevraagd om niet mee te zingen. Maar de twee op het balkon weigerden daarnaar te luisteren. Ze zongen onder meer hard mee met de uithalen in I will always love you van Whitney Houston, zo blijkt uit een video uit de zaal. ,,Ze probeerden de hoge tonen te halen, maar dat lukte niet", zegt een toeschouwer tegen de Britse omroep BBC. ,,En daar begon de chaos.”

De toeschouwer beschrijft hoe de microfoon van hoofdrolspeler Melody Thornton - bekend van de Pussycat Dolls - werd uitgezet. Later ging ook het licht uit. Het publiek reageerde verontwaardigd en keek massaal naar de twee stoorzenders op het balkon. Uiteindelijk werd het duo onder luid applaus van de rest van het publiek de zaal uit gezet.

De cast wilde de laatste tien minuten van de show uitspelen, maar volgens Thornton was het zo'n groot incident geworden dat dat niet meer mogelijk was. ‘Ik heb er hard voor gevochten, het voelt verschrikkelijk’, schrijft ze in een Instagrampost na afloop. ‘Ik snap dat jullie geld hebben betaald en ik ben iedereen die de mensen op het podium respecteerde erg dankbaar.’

The Bodyguard is gebaseerd op de gelijknamige film met Whitney Houston en Kevin Costner, uit 1992. Het incident van vrijdagavond heeft geen gevolgen voor volgende shows van The Bodyguard, verzekert het theater. Die gaan door zoals gepland. De musical is momenteel ook in Nederland te zien.

Volledig scherm Zangeres en actrice Melody Thornton. © AP