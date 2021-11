Toetreding prinses Amalia tot Raad van State live te zien op tv

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering en het parlement over wetgeving en bestuur. Met haar plek in de Afdeling advisering kan Amalia kennis opdoen over wetgeving en het staatsrecht en zich zo voorbereiden op haar toekomstige taak als staatshoofd. Ook Amalia’s moeder koningin Máxima is lid van deze afdeling. Ze nemen deel aan vergaderingen maar hebben in de praktijk geen betrokkenheid of stemrecht.