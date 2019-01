Toine van Peperstraten aan de slag bij NPO Radio 2

‘Asjemenou!’ Loeki de Leeuw maakt vanavond comeback

10:58 Loeki de Leeuw keert vanavond eenmalig terug op televisie. De STER heeft een bericht daarover van het NPO Radio 2-programma Jan-Willem Start Op! bevestigd. Het iconische leeuwtje zal voor het eerst in vijftien jaar weer te zien zijn in een filmpje van een minuut in het STER-blok vóór het Journaal van 20.00 uur op NPO 1.