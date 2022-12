Toine van Peperstraten: ‘Door huilbui Studio Sport weet iedereen wel wie ik ben’

Met videoDe huilbui die Toine van Peperstraten 9.5 jaar geleden had tijdens zijn afscheid bij Studio Sport , heeft ervoor gezorgd dat ‘iedereen wel weet wie hij is’. Dat zegt de presentator in de podcast PodBast . ,,Inmiddels, het klinkt heel raar, heeft het een soort signatuur aan mij gegeven.”

Het staat in het geheugen van vele mensen gegrift: Toine van Peperstraten die 9.5 jaar geleden met overslaande stem en tranen in zijn ogen afscheid nam als presentator van Studio Sport. Het duurde niet lang of het fragment werd opgepakt door de mannen van Voetbal Inside: Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee. Zij gierden het destijds uit bij het zien van een emotionele Van Peperstraten.

Hoewel Van Peperstraten er op dat moment allesbehalve blij mee was, kijkt hij er nu een stuk positiever op terug. ,,Vooropgesteld: het had niet mogen gebeuren. Intern misschien prima, maar niet en plein public. Eigenlijk had ik er zelf al een beetje een gimmick mee willen maken, maar VI was mij voor. En die mannen waren toen onaantastbaar, dus het ging een beetje een eigen leven leiden”, legt de presentator uit.

Hij stelt dat het soms belangrijk is om van een negatieve ervaring een positief iets te maken. ,,Inmiddels, het klinkt heel raar, heeft het een soort signatuur aan mij gegeven. Ik denk dat nog niet één op de tien presentatoren een bepaald signatuur heeft, dat je meteen weet wie is het. Dat heb je bij mij nu wel. Dat klinkt heel lullig, want het is niet meteen een positief iets, maar het is wel iets waardoor iedereen weet wie ik ben.”

Zo komt Toine van Peperstraten ook voor in het raadspelletje 30 Seconds. ,,Omdat ik het vermoeden heb dat als je het op die manier uitbeeldt, iedereen wel gelijk weet: hé, dat is Toine.”

Volgens Van Peperstraten werd zijn huilbui ‘een ding’ door de aandacht die de heren van Voetbal Inside eraan gaven. Achteraf hoorde de presentator zelfs dat de beelden niet eens gebruikt mochten worden door het programma en dat ze eigenlijk betaald moesten worden.



,,Dat was ook een tijd, die was niet gunstig”, legt Van Peperstraten uit. Dat heeft volgens hem te maken met de overstap die hij toen maakte naar Fox Sports, die alle rechten had van het Nederlandse voetbal. ,,Ook de sublicenties. Die hadden wij in eigen beheer en die wilden we houden. Die mocht VI niet meer gebruiken, dus zij waren ook ons een beetje aan het zoeken om kleiner te maken. En ja, dat kwam allemaal een beetje bij elkaar, waardoor zij lekker konden vitten op Fox en op mij.”

