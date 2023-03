Tom Egbers keert voorlopig niet terug op televisie

De presentator raakte vrijdagavond in opspraak vanwege een artikel in de krant over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Egbers zou een vrouwelijke collega, met wie hij een affaire had gehad, een tijdlang hebben geïntimideerd en gepest. Dit verhaal werd aan de krant bevestigd door verschillende medewerkers. Er werd met 32 (oud-)medewerkers gesproken. Bij de NOS zelf kwamen afgelopen maanden een kleine honderd meldingen binnen van grensoverschrijdend gedrag en de harde cultuur op de werkvloer.



Janke Dekker, Egbers vrouw en voormalig voorzitter van stichting Mores, bevestigde de affaire aan deze site. Volgens haar beëindigde de sportpresentator de relatie en lichtte de leiding bij de NOS in. ,,Zij hebben toen gezegd: ‘We beschouwen dit als een privékwestie. Jullie zijn twee volwassen mensen. Jullie horen dat zelf op te lossen.’” Dekker beschuldigt de vrouw van stalkgedrag.

Uitgelekte brief

De hoofdredactie van NOS Sport trad na publicatie van het stuk terug. De hoofdredactie maakte eerder bekend gefaseerd terug te treden, maar dat werd versneld na nog meer berichten over grensoverschrijdend gedrag dat niet werd aangepakt.

Woensdag kondigde de NOS aan dat er ook een onderzoek bij NOS Nieuws en NOS Evenementen volgt. Een uitgelekte brief van een medewerker, in handen van GeenStijl, zou volgens de woordvoerder van de NOS ‘een element’ zijn geweest in het uitbreiden van het onderzoek. In de brief schrijft de vrouw dat ze zelf last heeft gehad van ‘grensoverschrijdend en intimiderend gedrag’ bij de NOS.

Egbers was zondag ook al niet aanwezig om de uitzending van NOS Sport Eredivisie presenteren. De presentator wilde daarmee rust bieden aan de redactie en het programma, vanwege de ontstane commotie na het artikel in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Gert van ‘t Hof verving Egbers.

Meldpunt ongewenst gedrag

Dekker trad terug als voorzitter van Stichting Mores. Het meldpunt voor ongewenst gedrag in de culturele en creatieve sector kwam ter discussie te staan door haar rol. Inmiddels heeft staatssecretaris Gunay Uslu (Media) met spoed een advies over de positie van meldpunt gevraagd. Dat de positie van ‘leden van het bestuur’ ter discussie is komen te staan, zou volgens Uslu mensen ‘kunnen weerhouden van het doen van meldingen omdat het vragen oproept over de vertrouwelijke behandeling van meldingen, wat uiteraard zeer onwenselijk is.’

