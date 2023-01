Tom Hanks drie keer genomineerd voor slechtste filmprestaties van het jaar

Vrolijkste afvaller uit geschiede­nis Wie is de Mol?: ‘Ik kon geen gemene streek leveren’

Daar waar Froukje de Both het vorige week verschrikkelijk vond dat ze uit Wie is de Mol? lag, heeft de afvaller van de derde aflevering het er iets minder moeilijk mee. Ruim 2,4 miljoen kijkers zien presentator Rik van de Westelaken de deelnemer de ‘vrolijkste afvaller uit de geschiedenis’ noemen. Let op: dit artikel bevat spoilers over de afvaller van Wie is de Mol?

